Boum d’halloween Salle des fêtes Neuilly-le-Réal

Boum d’halloween

Salle des fêtes 3 place du champs de foire Neuilly-le-Réal Allier

Début : 2025-11-01 15:30:00

fin : 2025-11-01 21:30:00

2025-11-01

Soirée avec buvette et restauration sur place, planche apéro sur réservation !

Salle des fêtes 3 place du champs de foire Neuilly-le-Réal 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes amicaledesecole.neuilly03@hotmail.com

English :

Evening with refreshment bar and on-site catering, aperitif board available on reservation!

German :

Abend mit Getränkestand und Essen vor Ort, Aperitifbrett auf Vorbestellung!

Italiano :

Serata con stand di ristoro e catering in loco, aperitivo su prenotazione!

Espanol :

Velada con chiringuitos y catering in situ, tabla de aperitivos disponible previa reserva

