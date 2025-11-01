Boum d’halloween Salle des fêtes Neuilly-le-Réal
Boum d’halloween Salle des fêtes Neuilly-le-Réal samedi 1 novembre 2025.
Boum d’halloween
Salle des fêtes 3 place du champs de foire Neuilly-le-Réal Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 15:30:00
fin : 2025-11-01 21:30:00
Date(s) :
2025-11-01
Soirée avec buvette et restauration sur place, planche apéro sur réservation !
.
Salle des fêtes 3 place du champs de foire Neuilly-le-Réal 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes amicaledesecole.neuilly03@hotmail.com
English :
Evening with refreshment bar and on-site catering, aperitif board available on reservation!
German :
Abend mit Getränkestand und Essen vor Ort, Aperitifbrett auf Vorbestellung!
Italiano :
Serata con stand di ristoro e catering in loco, aperitivo su prenotazione!
Espanol :
Velada con chiringuitos y catering in situ, tabla de aperitivos disponible previa reserva
L’événement Boum d’halloween Neuilly-le-Réal a été mis à jour le 2025-10-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région