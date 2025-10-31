Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

BOUM d’Halloween par L’APE Beausoleil Exireuil

BOUM d’Halloween par L’APE Beausoleil Exireuil vendredi 31 octobre 2025.

Salle des fetes Exireuil Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31

Date(s) :
2025-10-31

La Boum d’Halloween de l’APE Beausoleil refait surface à Exireuil ! Rendez-vous le vendredi 31 octobre, de 15h30 à 21h, à la salle des fêtes pour une après-midi pleine de frissons et de rires. Au programme jeux, tatouages, concours de déguisements, chasse aux bonbons et retraite aux flambeaux. Petits et grands sont invités à plonger dans l’ambiance magique d’Halloween, avec un parcours ludique avec les citrouilles exiroises !   .

Salle des fetes Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 93 23 21 

L’événement BOUM d’Halloween par L’APE Beausoleil Exireuil a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Haut Val De Sèvre