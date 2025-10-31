BOUM d’Halloween par L’APE Beausoleil Exireuil
Salle des fetes Exireuil Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
La Boum d’Halloween de l’APE Beausoleil refait surface à Exireuil ! Rendez-vous le vendredi 31 octobre, de 15h30 à 21h, à la salle des fêtes pour une après-midi pleine de frissons et de rires. Au programme jeux, tatouages, concours de déguisements, chasse aux bonbons et retraite aux flambeaux. Petits et grands sont invités à plonger dans l’ambiance magique d’Halloween, avec un parcours ludique avec les citrouilles exiroises ! .
Salle des fetes Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
