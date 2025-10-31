Boum d’Halloween Rigny-Ussé
Boum d’Halloween
2 Chemin de la Salle Rigny-Ussé Indre-et-Loire
Tarif : – –
Début : 2025-10-31 18:00:00
fin : 2025-10-31 23:59:00
2025-10-31
Boum d’Halloween, défilé dans la rue Principale, boum animée par DJ Sirène, concours de déguisements, blind test, karaoké.
2 Chemin de la Salle Rigny-Ussé 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 15 52 79 78 comitedesfetes37420rignyusse@gmail.com
English :
Halloween party, parade down rue Principale, party with DJ Sirène, costume contest, blind test, karaoke.
German :
Halloween-Boom, Umzug durch die Hauptstraße, von DJ Sirène moderierte Party, Kostümwettbewerb, Blindtest, Karaoke.
Italiano :
Festa di Halloween, sfilata in Rue Principale, festa con DJ Sirène, concorso in maschera, blind test, karaoke.
Espanol :
Fiesta de Halloween, desfile en la rue Principale, fiesta con DJ Sirène, concurso de disfraces, prueba a ciegas, karaoke.
