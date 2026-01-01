Boum doudoune Présentation du Festival des Nuits de Joux 2026 Abbaye de Montbenoît Montbenoît
Boum doudoune Présentation du Festival des Nuits de Joux 2026
Abbaye de Montbenoît 4 Rue du Val Saugeais Montbenoît Doubs
Début : 2026-01-16 19:00:00
fin : 2026-01-16 22:30:00
A partir de 19h.
Organisée par le Centre d’Animation du Haut-Doubs.
Présentation de l’édition 2026 du Festival des Nuits de Joux à travers une soirée festive dans le cloitre de l’Abbaye de Montbenoît spectacle, concert, DJ set, restauration (gratin, crêpes) et buvette (vin chaud).
Evènement gratuit.
Réservation conseillée auprès du Centre d’Animation du Haut-Doubs. .
Abbaye de Montbenoît 4 Rue du Val Saugeais Montbenoît 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 29 36 cahd-25@orange.fr
