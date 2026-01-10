Boum du Carnaval Le Chai Saint-Georges-d’Oléron
Boum du Carnaval Le Chai Saint-Georges-d’Oléron dimanche 1 mars 2026.
Boum du Carnaval
Le Chai 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 14:30:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Déguises-toi (ou pas) et viens t’amuser à la boum de l’A.P.E
Ouvert à tous
.
Le Chai 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 27 15 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Carnival Boom
Get dressed up (or not) and come and have fun at the A.P.E. party!
Open to all
L’événement Boum du Carnaval Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes