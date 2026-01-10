Boum du Carnaval Le Chai Saint-Georges-d’Oléron

Boum du Carnaval

Le Chai 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 14:30:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Déguises-toi (ou pas) et viens t’amuser à la boum de l’A.P.E

Ouvert à tous

.

Le Chai 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 27 15 67

English : Carnival Boom

Get dressed up (or not) and come and have fun at the A.P.E. party!

Open to all

