BOUM ÉLECTRO pour les petits Radio Minus [Nevers à Vif 2025 | Jour 2 | Kidz Party] Café Charbon Nevers

BOUM ÉLECTRO pour les petits Radio Minus [Nevers à Vif 2025 | Jour 2 | Kidz Party]

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Début : 2025-10-29 16:00:00

fin : 2025-10-29 19:00:00

2025-10-29

L’énergie du dancefloor pour les plus jeunes !

Turbo Minus mixe et remixe les trésors cachés du disque pour enfants dans un DJ set dans ce qu’il y a de plus innovant et percutant. de 16h à 19h.

Une expérience ludique prolongée par des images animées, graphiques et une mise en scène qui prolonge résolument la fête !

Un événement dans le cadre de Nevers à Vif 2025. .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@cafe-charbon-nevers.com

