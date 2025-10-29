BOUM ÉLECTRO pour les petits Radio Minus [Nevers à Vif 2025 | Jour 2 | Kidz Party] Café Charbon Nevers
BOUM ÉLECTRO pour les petits Radio Minus [Nevers à Vif 2025 | Jour 2 | Kidz Party]
Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-10-29 16:00:00
fin : 2025-10-29 19:00:00
L’énergie du dancefloor pour les plus jeunes !
Turbo Minus mixe et remixe les trésors cachés du disque pour enfants dans un DJ set dans ce qu’il y a de plus innovant et percutant. de 16h à 19h.
Une expérience ludique prolongée par des images animées, graphiques et une mise en scène qui prolonge résolument la fête !
Un événement dans le cadre de Nevers à Vif 2025. .
Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@cafe-charbon-nevers.com
