Boum enfants ! Le Mètre Cube Montignac-Lascaux

Boum enfants !

Boum enfants ! Le Mètre Cube Montignac-Lascaux samedi 7 février 2026.

Boum enfants !

Le Mètre Cube 8 Rue Emile Lasjunias Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07

Date(s) :
2026-02-07

Au programme
– DJ
– Goûter offert
– Bar enfants (et adultes !)

Prix libre et conscient
Au programme
– DJ
– Goûter offert
– Bar enfants (et adultes !)   .

Le Mètre Cube 8 Rue Emile Lasjunias Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   karinettejacquette@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Boum enfants !

On the program:
– DJ
– Complimentary snack
– Kids (and adults!) bar

Free, conscious pricing

L’événement Boum enfants ! Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère