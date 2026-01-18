Boum enfants ! Le Mètre Cube Montignac-Lascaux

Boum enfants !

Le Mètre Cube 8 Rue Emile Lasjunias Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Au programme

– DJ

– Goûter offert

– Bar enfants (et adultes !)

Prix libre et conscient

Le Mètre Cube 8 Rue Emile Lasjunias Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine karinettejacquette@hotmail.fr

English : Boum enfants !

On the program:

– DJ

– Complimentary snack

– Kids (and adults!) bar

Free, conscious pricing

