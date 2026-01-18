Boum enfants ! Le Mètre Cube Montignac-Lascaux
Boum enfants ! Le Mètre Cube Montignac-Lascaux samedi 7 février 2026.
Boum enfants !
Le Mètre Cube 8 Rue Emile Lasjunias Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Au programme
– DJ
– Goûter offert
– Bar enfants (et adultes !)
Prix libre et conscient
Le Mètre Cube 8 Rue Emile Lasjunias Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine karinettejacquette@hotmail.fr
English : Boum enfants !
On the program:
– DJ
– Complimentary snack
– Kids (and adults!) bar
Free, conscious pricing
L’événement Boum enfants ! Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère