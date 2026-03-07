Boum et goûter pour enfant BIERES FEUILLES CISEAUX Rennes Samedi 28 mars, 15h00 Ille-et-Vilaine

moment festif

Venez passer un bon moment en famille au Bières Feuilles Ciseaux !

Au programme : boum pour enfants, fabrication de badge, barbe à papa et toutes les gauffres à 4 euros pour l’évenement !

[facebook du lieu](https://www.facebook.com/people/Bi%C3%A8res-feuille-ciseaux/100090740007197/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T18:00:00.000+01:00

BIERES FEUILLES CISEAUX 2 Pass. du Trégor, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



