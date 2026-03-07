Boum et goûter pour enfant BIERES FEUILLES CISEAUX Rennes
Boum et goûter pour enfant BIERES FEUILLES CISEAUX Rennes samedi 28 mars 2026.
Boum et goûter pour enfant BIERES FEUILLES CISEAUX Rennes Samedi 28 mars, 15h00 Ille-et-Vilaine
moment festif
Venez passer un bon moment en famille au Bières Feuilles Ciseaux !
Au programme : boum pour enfants, fabrication de badge, barbe à papa et toutes les gauffres à 4 euros pour l’évenement !
[facebook du lieu](https://www.facebook.com/people/Bi%C3%A8res-feuille-ciseaux/100090740007197/)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-28T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-28T18:00:00.000+01:00
BIERES FEUILLES CISEAUX 2 Pass. du Trégor, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine