Boum géante de Noël disco Intra-Muros Saint-Malo

Intra-Muros Chapelle Saint-Sauveur Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19 23:00:00

2025-12-19

Enfile tes paillettes et prépare-toi à briller sur la piste de danse au rythme de la musique Disco !

De 19 h à 20 h :

Boum des enfants Chers petits danseurs, rejoignez-nous accompagnés de vos parents pour un moment convivial en famille. Enfilez tes plus belles paillettes et tes baskets, et tenez-vous prêts à bouger sur des rythmes colorés, le tout animé par l’association Form’Fit !

De 20 h à 23 h :

Boum géante… la soirée des grands ! Les plus grands prennent possession de la piste ! Rejoigneznous pour danser sur les tubes disco paré de votre plus beau costume pailleté ! Participez à notre concours de Rubik’s Cube en montrant vos talents de rapidité. Et ce n’est pas tout ! Des concours de sosies seront également organisés, alors restez connectés tout au long du mois de décembre pour connaitre quels seront les sosies proposés ! Ne manquez pas ce moment en famille dans une ambiance conviviale et festive avant les fêtes de Noël. .

