BOUM GENERALE ! 40 ANS DE L’INCONNUE L’INCONNUE Talence

BOUM GENERALE ! 40 ANS DE L’INCONNUE Vendredi 19 septembre, 19h00 L’INCONNUE Gironde
40 ans de Rock & Chanson
Depuis 40 ans, notre lieu est un refuge pour les sons qui cherchent à exister, un terrain de jeu pour les musicien·nes.
⟡ Pour marquer cet anniversaire, l’équipe de L’Inconnue vous invite à sa BOUM ! ⟡
Une fête à la hauteur de ces 40 années d’aventures sonores et humaines.
Au programme :
Une Roller Party comme on en rêve
Des Concerts (qu’on vous annonce tout bientôt)
Des DJ sets all night long
Des surprises (évidemment)
Viens souffler ces bougies avec nous (et transpirer un peu aussi)
Vendredi 19 septembre
Dès 18h00 – GRATUIT
PARC CHANTECLER
L’INCONNUE 181 RUE FRANÇOIS BOUCHER 33400 TALENCE Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.linconnue.fr »}]
