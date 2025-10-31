Boum halloween Digny

Boum halloween

Digny Eure-et-Loir

Tarif : 4 EUR

4

Tarif enfant

Début : 2025-10-31 17:30:00

Fin : 2025-10-31

2025-10-31

Bonbons, surprise et défilé pour cette boum d’halloween et surtout venez déguisés !

Digny 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 13 26 51 06

English :

Trick-or-treat, surprise and parade for this Halloween party, and don’t forget to come dressed up!

German :

Süßigkeiten, Überraschungen und eine Parade für diese Halloween-Boum und vor allem: Kommen Sie verkleidet!

Italiano :

Dolcetto o scherzetto, sorpresa e sfilata per questa festa di Halloween, e non dimenticate di venire vestiti!

Espanol :

Truco o trato, sorpresa y desfile para esta fiesta de Halloween, ¡y no olvides venir disfrazado!

L’événement Boum halloween Digny a été mis à jour le 2025-10-13 par OTs DU PERCHE