Boum halloween Digny vendredi 31 octobre 2025.
Digny Eure-et-Loir
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif enfant
Début : 2025-10-31 17:30:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Bonbons, surprise et défilé pour cette boum d’halloween et surtout venez déguisés !
Digny 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 13 26 51 06
English :
Trick-or-treat, surprise and parade for this Halloween party, and don’t forget to come dressed up!
German :
Süßigkeiten, Überraschungen und eine Parade für diese Halloween-Boum und vor allem: Kommen Sie verkleidet!
Italiano :
Dolcetto o scherzetto, sorpresa e sfilata per questa festa di Halloween, e non dimenticate di venire vestiti!
Espanol :
Truco o trato, sorpresa y desfile para esta fiesta de Halloween, ¡y no olvides venir disfrazado!
L’événement Boum halloween Digny a été mis à jour le 2025-10-13 par OTs DU PERCHE