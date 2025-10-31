Boum Halloween Laurède Bar communal à laurède Laurède

Halloween arrive à Laurède!

Cette année, préparez vos déguisements les plus effrayants… Le comité des fêtes organise une BOUM d’Halloween suivie d’une soirée burgers!

Bar communal à laurède 1 impasse de la mairie Laurède 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 01 25 31

English : Boum Halloween Laurède

Halloween is coming to Laurede!

This year, get your scariest costumes ready… The festival committee is organizing a Halloween BOUM followed by a burger party!

German : Boum Halloween Laurède

Halloween kommt nach Laurède!

Dieses Jahr sollten Sie Ihre gruseligsten Kostüme bereithalten… Das Festkomitee organisiert eine Halloween-BOUM mit anschließendem Burger-Abend!

Italiano :

Halloween sta arrivando a Laurède!

Quest’anno preparate i vostri costumi più spaventosi… Il comitato dei festeggiamenti organizza una festa di Halloween seguita da una serata di hamburger!

Espanol : Boum Halloween Laurède

¡Halloween llega a Laurède!

Este año, prepara tus disfraces más terroríficos… La comisión de festejos organiza una fiesta de Halloween seguida de una noche de hamburguesas

