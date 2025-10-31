Boum Halloween Laurède Bar communal à laurède Laurède
Boum Halloween Laurède Bar communal à laurède Laurède vendredi 31 octobre 2025.
Boum Halloween Laurède
Bar communal à laurède 1 impasse de la mairie Laurède Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Halloween arrive à Laurède!
Cette année, préparez vos déguisements les plus effrayants… Le comité des fêtes organise une BOUM d’Halloween suivie d’une soirée burgers!
Halloween arrive à Laurède!
Cette année, préparez vos déguisements les plus effrayants… Le comité des fêtes organise une BOUM d’Halloween suivie d’une soirée burgers! .
Bar communal à laurède 1 impasse de la mairie Laurède 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 01 25 31
English : Boum Halloween Laurède
Halloween is coming to Laurede!
This year, get your scariest costumes ready… The festival committee is organizing a Halloween BOUM followed by a burger party!
German : Boum Halloween Laurède
Halloween kommt nach Laurède!
Dieses Jahr sollten Sie Ihre gruseligsten Kostüme bereithalten… Das Festkomitee organisiert eine Halloween-BOUM mit anschließendem Burger-Abend!
Italiano :
Halloween sta arrivando a Laurède!
Quest’anno preparate i vostri costumi più spaventosi… Il comitato dei festeggiamenti organizza una festa di Halloween seguita da una serata di hamburger!
Espanol : Boum Halloween Laurède
¡Halloween llega a Laurède!
Este año, prepara tus disfraces más terroríficos… La comisión de festejos organiza una fiesta de Halloween seguida de una noche de hamburguesas
L’événement Boum Halloween Laurède Laurède a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Terres de Chalosse