BOUM HALLOWEEN Sainte-Néomaye
2 Rue de la Mairie Sainte-Néomaye Deux-Sèvres
L’APE de Ste Neomaye organise sa boum d’Halloween le vendredi 31 octobre de 19h à 22h à la salle du Temple de Ste Neomaye.
Manifestation ouverte à tous.
Buvette et restauration sur place.
Enfant sous la responsabilité des parents.
Gratuit, sans réservation. .
ape.ste.neomaye@gmail.com
