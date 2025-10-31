BOUM HALLOWEEN Sainte-Néomaye

2 Rue de la Mairie Sainte-Néomaye Deux-Sèvres

L’APE de Ste Neomaye organise sa boum d’Halloween le vendredi 31 octobre de 19h à 22h à la salle du Temple de Ste Neomaye.

Manifestation ouverte à tous.

Buvette et restauration sur place.

Enfant sous la responsabilité des parents.

Gratuit, sans réservation. .

2 Rue de la Mairie Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine ape.ste.neomaye@gmail.com

