Boum hip-hop Boumshakalaka par Les Boumboxeurs en partenariat avec L’Armada Productions Frac Bretagne Rennes

Boum hip-hop Boumshakalaka par Les Boumboxeurs en partenariat avec L’Armada Productions Frac Bretagne Rennes dimanche 21 septembre 2025.

Boum hip-hop Boumshakalaka par Les Boumboxeurs en partenariat avec L’Armada Productions Frac Bretagne Rennes Dimanche 21 septembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Viens danser et t’amuser à fond au rythme du hip-hop !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00.000+02:00

1



Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine