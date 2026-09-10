Boum Kids à partager en famille !, Théâtre Le Grand bleu, Lille

Informations pratiques

Boum Kids à partager en famille ! Samedi 19 septembre, 19h30 Théâtre Le Grand bleu Nord

Sur réservation en ligne ou sur place dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Le duo de Djs Supa accompagné du déjanté comédien Malkhior vous invitent dans leur dancefloor géant pour petits & grands. Au programme : un grand voyage musical à travers le monde le tout sur des chorégraphies loufoques pour danser et s’amuser comme des fous !

Théâtre Le Grand bleu 36 avenue Marx Dormoy, 59000 Lille, France Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France +33320098844 https://www.legrandbleu.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legrandbleu.com/event/703324-boum-pour-enfants-par-comala-radio-supa-dj-set-malkhior-fete-douverture-de-saison »}] Créé en 1981 et implanté à Lille dans le quartier des Bois-Blancs, Le Grand Bleu est un établissement culturel, une association qui propose une programmation artistique pluridisciplinaire émancipatrice destinée plus particulièrement aux nouvelles générations (de la toute petite enfance à l’adulte naissant) et aux familles. Aujourd’hui Scène conventionnée d’intérêt national “Arts, Enfance, Jeunesse”, Le Grand Bleu est un pôle de référence de la création jeune public dans la Métropole Européenne de Lille, la Région des Hauts-de-France et sur l’ensemble du territoire national.

Le Grand Bleu est un théâtre ouvert et partagé, accessible à tous les publics. Un terrain d’aventure, un lieu de fabrique, un espace convivial propice à la rencontre des artistes, des nouvelles générations, des passeurs d’arts que sont les médiateurs, enseignants, animateurs, éducateurs, professionnels de l’enfance et parents. Métro 2 : Bois-Blancs. Bus 18 : Bois-Blancs. V’Lille n°94 : Marx Dormoy.

Le duo de Djs Supa accompagné du déjanté comédien Malkhior vous invitent dans leur dancefloor géant pour petits & grands. Au programme : un grand voyage musical à travers le monde le tout sur des et…

©Comala Radio