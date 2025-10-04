Boum ! Médiathèque municipale Pontarlier

24 places

La médiathèque se transforme en piste de danse pour une boum festive réservée aux enfants de 6 à 10 ans ! Au programme : musique, jeux, ambiance colorée et bonne humeur pour bouger, s’amuser et partager un moment inoubliable entre copains et copines.

Une animation pleine d’énergie pour clôturer la journée en rythme !

Médiathèque municipale 69 Rue de la République, 25300 Pontarlier, France Pontarlier 25300 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381388137 https://mediatheque.ville-pontarlier.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03.81.38.81.37 »}]

NEOSiAM 2024+ – via Pexels – https://www.pexels.com/fr-fr/photo/boule-disco-argentee-593467/