Boum paillettes ! Centre culturel Perenn Cléguérec

Centre culturel Perenn 10 Place Pobeguin Cléguérec Morbihan
Début : 2025-11-26 14:00:00
fin : 2025-11-26 17:00:00
2025-11-26
Venez découvrir la magie du Hula Hoop avec Cap’tain Paillettes et participer à la “Boum paillettes” de Perenn !
Jeux, maquillage et musique au programme !
A partir de 5 ans | Gratuit | Inscription conseillée .
Centre culturel Perenn 10 Place Pobeguin Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99
