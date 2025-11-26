Boum paillettes ! Centre culturel Perenn Cléguérec

Boum paillettes !

Centre culturel Perenn 10 Place Pobeguin Cléguérec Morbihan

Début : 2025-11-26 14:00:00

fin : 2025-11-26 17:00:00

2025-11-26

Venez découvrir la magie du Hula Hoop avec Cap’tain Paillettes et participer à la “Boum paillettes” de Perenn !

Jeux, maquillage et musique au programme !

A partir de 5 ans | Gratuit | Inscription conseillée .

Centre culturel Perenn 10 Place Pobeguin Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99

