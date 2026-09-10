BOUM PARTY AVEC LES FACÉTIES DE BEBER & ZINZIN – EN FAMILLE ANGONIA Martres-Tolosane

Informations pratiques

Martres-Tolosane

BOUM PARTY AVEC LES FACÉTIES DE BEBER & ZINZIN – EN FAMILLE

ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 18:30:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Boom Party – en famille

C’est sans artifices, avec leurs drôles d’instruments sortis de leur malle magique, que Beber et Zinzin proposent un concert interactif plein de bonne humeur.

Une valise en guise de Batouzinzin et des pots de confiture pour la Bebercussion… Une contrebasse, une guitare, un glockenspiel et un ukulélé pour tout accompagnement…

Une bonne dose d’humour et de poésie pour raconter des histoires de «?ronchonchons?», de chats gloutons et surtout, repousser les sorts de l’affreux sorcier Voc-Horreur?!

Martin GARCIA – Chant, Guitare Ukulele et Jérôme KRAKOWSKI – Chant, Glockenspiel, contrebasse 6 .

ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Boom Party – With the Family

L’événement BOUM PARTY AVEC LES FACÉTIES DE BEBER & ZINZIN – EN FAMILLE Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE