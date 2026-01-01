Boum Party du sou des écoles publiques Site du Mazel Monistrol-sur-Loire

Boum Party du sou des écoles publiques

Site du Mazel La Capitelle Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-01-31 16:00:00

fin : 2026-01-31 01:00:00

2026-01-31

Le Sou des Écoles de Monistrol‑sur‑Loire organise la 3ᵉ édition de sa Boum Party, un événement festif ouvert à tous, qui se tiendra le samedi 31 janvier, à partir de 16 heures, à la Capitelle.

Site du Mazel La Capitelle Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes sou.des.ecoles.monistrol@gmail.com

English :

The Sou des Écoles de Monistrol?sur?Loire is organizing the 3rd edition of its Boum Party, a festive event open to all, to be held on Saturday January 31, from 4pm, at La Capitelle.

