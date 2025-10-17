Boum Party Parc des expositions Segré Sainte-Gemmes d’Andigné Segré-en-Anjou Bleu

Boum Party Parc des expositions Segré Sainte-Gemmes d’Andigné Segré-en-Anjou Bleu vendredi 17 octobre 2025.

Boum Party Parc des expositions Segré

Sainte-Gemmes d’Andigné Parc des expositions Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 19:00:00

fin : 2025-10-17 22:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Boum party pour les filles et les garçons de 8 à 11 ans, au parc des expositions de Segré, le vendredi 17 octobre 2025.

Le principe de la soirée est simple une salle sans les parents, un DJ, des lots à gagner, des boissons et quelques friandises à acheter …

Tous les éléments pour faire de cette soirée un rendez-vous à ne pas manquer ! .

Sainte-Gemmes d’Andigné Parc des expositions Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 21 29 parcexpo@segreenanjoubleu.fr

English :

Boum party for girls and boys aged 8 to 11, at the Segré exhibition center, Friday October 17, 2025.

German :

Boum party für Mädchen und Jungen von 8 bis 11 Jahren auf dem Messegelände in Segré am Freitag, den 17. Oktober 2025.

Italiano :

Boum party per bambine e bambini dagli 8 agli 11 anni, presso il centro espositivo Segré, venerdì 17 ottobre 2025.

Espanol :

Fiesta Boum para niñas y niños de 8 a 11 años, en el recinto ferial Segré, el viernes 17 de octubre de 2025.

L’événement Boum Party Parc des expositions Segré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme Anjou bleu