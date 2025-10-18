BoumHalloween Salle du Prè Bourru Naves

BoumHalloween Salle du Prè Bourru Naves samedi 18 octobre 2025.

BoumHalloween

Salle du Prè Bourru Rue du Pré Bourru Naves Corrèze

Apportez quelque chose à manger pour partager Boissons et bonbons vendus sur place DJ Jeux et rires Concours déguisement Pesée de citrouille à 1 € Cadeaux à la clé – .

Salle du Prè Bourru Rue du Pré Bourru Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 26 39 49

