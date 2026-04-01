Boumshakalaka. Les Boumboxers. Salle de spectacle de l’Ekla Le Teich

Le Teich

Boumshakalaka. Les Boumboxers.

Salle de spectacle de l’Ekla 67 rue des pins Le Teich Gironde

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Les Boumboxers vous proposent un spectacle festif et immersif où la culture hip-hop est mise à l’honneur. Entre groove percutant et danse effrénée, cette boum nouvelle génération promet une explosion d’énergie et de partage, réunissant petits et grands.

Tout public .

Dès 6 ans. .

Salle de spectacle de l’Ekla 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 63 75

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English : Boumshakalaka. Les Boumboxers.

L’événement Boumshakalaka. Les Boumboxers. Le Teich a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Le Teich