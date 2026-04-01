Boumshakalaka. Les Boumboxers. Salle de spectacle de l’Ekla Le Teich
Boumshakalaka. Les Boumboxers. Salle de spectacle de l’Ekla Le Teich mercredi 22 avril 2026.
Le Teich
Boumshakalaka. Les Boumboxers.
Salle de spectacle de l’Ekla 67 rue des pins Le Teich Gironde
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Les Boumboxers vous proposent un spectacle festif et immersif où la culture hip-hop est mise à l’honneur. Entre groove percutant et danse effrénée, cette boum nouvelle génération promet une explosion d’énergie et de partage, réunissant petits et grands.
Tout public .
Dès 6 ans. .
Salle de spectacle de l’Ekla 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 63 75
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English : Boumshakalaka. Les Boumboxers.
L’événement Boumshakalaka. Les Boumboxers. Le Teich a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Le Teich
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