BOUMSKAKALAKA Boum Hip Hop Beauvais mercredi 22 octobre 2025.

36 Avenue du 8 Mai 1945 Beauvais Oise

Tarif : 3 – 3 – 3

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22

2025-10-22

BOUMSHAKALAKA par les Boumboxeurs

Boum hip hop pour petits et grands !

Après plus de 8 ans à enflammer les pistes avec La Boum, les Boumboxeurs reviennent avec Boumshakalaka, un spectacle festif et immersif où la culture hip-hop est mise à l’honneur. Entre groove percutant et danse effrénée, cette boum nouvelle génération promet une explosion d’énergie et de partage, réunissant petit·es et grand·es.

Ici, le public est au centre du spectacle les corps s’expriment, les rythmes s’enchaînent, et chacun devient acteur de la fête ! Le hip-hop y déploie toute sa richesse, mêlant breakdance, beatbox et DJing dans une ambiance survoltée. Beats explosifs, mix électrisant et performances chorégraphiques se succèdent pour un moment à la fois vibrant et fédérateur.

Alors, prêt·e à lâcher prise ? Boumshakalaka vous embarque dans un moment euphorisant, où l’énergie et la joie s’invitent sur le dancefloor.

Spectacle tout public accessible dès 6 ans.

Ouverture des portes à 14h15. 3 .

36 Avenue du 8 Mai 1945 Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 30 80 asca@asca-asso.com

L’événement BOUMSKAKALAKA Boum Hip Hop Beauvais a été mis à jour le 2025-07-24 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis