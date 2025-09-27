Bounce Sons of wind Ville-Close Concarneau

Bounce Sons of wind

Ville-Close Petit Château Concarneau Finistère

Début : 2025-09-27 21:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Spectacle organisée dans le cadre du Festival Cap Danse.

Bounce plonge au coeur du hip-hop freestyle avec dix danseurs de Sons of Wind. Entre musique live et mouvement, ils explorent le lien profond entre hip hop freestyle et rebond, source d'énergie, de groove et de liberté.

Dans une ambiance urbaine et underground, Bounce révèle le va-et-vient permanent qui nourrit corps et esprit, en battle comme en club.

Bounce, c'est de là que tout provient. Le rebond, un mot simple qui traduit l'une des bases de notre danse. L'espace entre les sonorités et l'impact du sol dans nos corps.

Billets en vente à l'Office de Tourisme ou en ligne

https://www.danseatouslesetages.org/billetterie/

Ville-Close Petit Château Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44

