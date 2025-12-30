BOUNCE THEATRE 95 Cergy

BOUNCE Début : 2026-01-30 à 20:00. Tarif : – euros.

Rebond collectifDepuis plus de dix ans, le crew Sons of Wind – Fils du Vent – propage l’esprit du hip-hop freestyle ! Dans cet essai chorégraphique, neuf danseur·ses reviennent à l’essence de leur art : le dialogue permanent entre la musique et le contact avec le sol. Au rythme de beats joués en live, ils investissent la scène et la métamorphose en club. Dans cette ambiance survoltée, chaque mouvement rebondit dans un élan de pure effervescence : Bounce est un hommage à la culture hip-hop, un temps suspendu où la danse devient langage universel.Tout public à partir de 9 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE 95 ALLEE DES PLATANES 95000 Cergy 95