BOUQUET DE CONTES PAR DOMINIQUE, COMPAGN’ARTS Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien

BOUQUET DE CONTES PAR DOMINIQUE, COMPAGN’ARTS

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 16:00:00

fin : 2026-02-25 17:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Mercredi 25 février de 16h à 17h > Dominique Morin, conteuse, vous apporte un bouquet de contes, dont Le trésor de Georges adapté d’un album d’Anne-Sophie Plat. Un voyage pour réfléchir en famille, pour enfants petits et grands adultes ou petits a…

.

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 70

English :

Wednesday February 25, 4pm to 5pm > Storyteller Dominique Morin brings you a bouquet of tales, including Le trésor de Georges , adapted from an album by Anne-Sophie Plat. A thought-provoking journey for the whole family, for children, young adults and adults of all ages .

L’événement BOUQUET DE CONTES PAR DOMINIQUE, COMPAGN’ARTS Saint-Cyprien a été mis à jour le 2025-12-12 par CDT66