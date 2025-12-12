BOUQUET DE CONTES PAR DOMINIQUE, COMPAGN’ARTS Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien
Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Début : 2026-02-25 16:00:00
fin : 2026-02-25 17:00:00
2026-02-25
Mercredi 25 février de 16h à 17h > Dominique Morin, conteuse, vous apporte un bouquet de contes, dont Le trésor de Georges adapté d’un album d’Anne-Sophie Plat. Un voyage pour réfléchir en famille, pour enfants petits et grands adultes ou petits a…
Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 70
English :
Wednesday February 25, 4pm to 5pm > Storyteller Dominique Morin brings you a bouquet of tales, including Le trésor de Georges , adapted from an album by Anne-Sophie Plat. A thought-provoking journey for the whole family, for children, young adults and adults of all ages .
