Bouquet de lectures partagées de noël Cernay

Bouquet de lectures partagées de noël

De beaux albums, des voix inspirées et un public captivé. Laissez-vous emporter par les histoires offertes des bénévoles de l’Association Lire et Faire Lire !

English :

Beautiful albums, inspired voices and a captivated audience. Let yourself be carried away by the stories offered by the volunteers of the Association Lire et Faire Lire!

German :

Schöne Alben, inspirierende Stimmen und ein gefesseltes Publikum. Lassen Sie sich von den angebotenen Geschichten der Freiwilligen der Association Lire et Faire Lire mitreißen!

Italiano :

Bellissimi album, voci ispirate e un pubblico affascinato. Lasciatevi trasportare dalle storie proposte dai volontari dell’Associazione Lire et Faire Lire!

Espanol :

Hermosos discos, voces inspiradas y un público cautivado. ¡Déjate llevar por las historias que te ofrecen los voluntarios de la Asociación Lire et Faire Lire!

