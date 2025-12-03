Bouquet de lectures partagées de noël Thann

Bouquet de lectures partagées de noël

8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Mercredi 2025-12-03 15:00:00

2025-12-03 16:00:00

2025-12-03

Des bénévoles passionnés partagent des histoires qui éveillent l’imaginaire et donnent aux enfants le goût des mots et des images.

Les bénévoles de Lire et Faire Lire transmettent avec chaleur le plaisir de la lecture. Leurs voix donnent une nouvelle dimension aux albums, captivent les enfants et éveillent leur goût pour la découverte, l’écoute et l’imaginaire. .

8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

Passionate volunteers share stories that awaken the imagination and give children a taste for words and images.

