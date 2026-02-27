BOUQUET DE PRINTEMPS Salle des Roches Saint-Brevin-les-Pins

BOUQUET DE PRINTEMPS

Salle des Roches 22 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-04-21 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-26 2026-04-27 2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-03

L’association des Peinturies De Jade vous invite à leur première exposition de l’année.

Vous y découvrirez peintres et sculptreurs.

La salle est accueillante et vous pourrez déambuler parmi des œuvres et des techniques variées.

Du mardi 21 au dimanche 3 mai, salle des Roches, 22, avenue Jules Verne, Saint-Brevin-les-Pins. Gratuit. Contact : 06 63 97 22 00, fabienneclainchard@yahoo.fr. .

Salle des Roches 22 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 63 97 22 00 fabienneclainchard@yahoo.fr

