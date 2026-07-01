Bouquet d’histoires, Château d’Alleret, Saint-Privat-du-Dragon

Informations pratiques

Bouquet d’histoires 12 juillet – 10 août Château d’Alleret Haute-Loire

Évènement privé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T21:00:00+02:00 – 2026-07-12T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-10T21:00:00+02:00 – 2026-08-10T22:00:00+02:00

Contes à la volées, contes de toutes cultures destinés à enseigner, à réveiller, à faire grandir, à y voir plus clair dans un monde parfois brumeux. De l’espoir et du lien dans toutes ces histoires.

Château d’Alleret 43380 Saint Privat du Dragon Saint-Privat-du-Dragon 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Contes de tout temps, pour tous les âges, selon l’inspiration du moment. contes conteur professionnel