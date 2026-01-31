Bouquet Littéraire Le Printemps des Poètes Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Bouquet Littéraire Le Printemps des Poètes

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2026-03-05 19:00:00

2026-03-05

Le Bouquet Littéraire réunit les passionnés de lecture autour de leurs coups de cœur. En mars, au Printemps des Poètes !

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

English : Le Printemps des Poètes Literary Bouquet

The Bouquet Littéraire brings together reading enthusiasts to share their favorites. In March, at the Printemps des Poètes!

