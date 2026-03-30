Bouquine club Médiathèque Paul-Émile Victor Availles-en-Châtellerault
Bouquine club Médiathèque Paul-Émile Victor Availles-en-Châtellerault samedi 25 avril 2026.
Bouquine club
Médiathèque Paul-Émile Victor 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
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Médiathèque Paul-Émile Victor 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 35 73 mediatheque.availles@grand-chatellerault.fr
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English : Bouquine club
L’événement Bouquine club Availles-en-Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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