Bouquine club Médiathèque Paul-Émile Victor Availles-en-Châtellerault

Bouquine club 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault 2026-04-25

Bouquine club Médiathèque Paul-Émile Victor Availles-en-Châtellerault samedi 25 avril 2026.

Bouquine club

Médiathèque Paul-Émile Victor 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

  .

Médiathèque Paul-Émile Victor 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 35 73  mediatheque.availles@grand-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bouquine club

L’événement Bouquine club Availles-en-Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Availles-en-Châtellerault (Vienne)