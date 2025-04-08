Bouquine & Papote Thiviers
Bouquine & Papote Thiviers mardi 8 avril 2025.
Bouquine & Papote
Bibliothèque Médiathèque Thiviers Dordogne
Début : 2025-04-08
fin : 2025-07-08
2025-04-08 2025-05-13 2025-06-10 2025-07-08 2025-08-12 2025-09-09
Le deuxième mardi de chaque mois, de 17h à 18h15, des lectrices et lecteurs
viennent présenter leur(s) coup(s) de cœur littéraires autour d’une table
ronde. Ouvert à tou(te)s sans obligation de prendre la parole !
Bibliothèque Médiathèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82
English : Bouquine & Papote
On the second Tuesday of each month, from 5 to 6:15 pm, readers
present their literary favorites at a round-table discussion
round-table discussion. Open to all, with no obligation to speak!
German : Bouquine & Papote
Jeden zweiten Dienstag im Monat, von 17:00 bis 18:15 Uhr, lesen Leserinnen und Leser
kommen, um ihre literarischen Favoriten an einem Tisch vorzustellen
in einer Diskussionsrunde vor. Jeder kann mitmachen, es besteht keine Verpflichtung, das Wort zu ergreifen!
Italiano :
Il secondo martedì di ogni mese, dalle 17.00 alle 18.15, i lettori si riuniscono e presentano i loro beniamini letterari in una tavola rotonda
presentano i loro beniamini letterari in una tavola rotonda
tavola rotonda. Aperta a tutti, senza obbligo di parola!
Espanol : Bouquine & Papote
El segundo martes de cada mes, de 17.00 a 18.15 horas, los lectores se reúnen
presentan sus favoritos literarios en una mesa redonda
mesa redonda. Abierta a todos, ¡sin obligación de intervenir!
L’événement Bouquine & Papote Thiviers a été mis à jour le 2025-08-10 par Isle-Auvézère