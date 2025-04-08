Bouquine & Papote Thiviers

Bouquine & Papote Thiviers mardi 8 avril 2025.

Bouquine & Papote

Bibliothèque Médiathèque Thiviers Dordogne

Début : 2025-04-08

fin : 2025-07-08

2025-04-08 2025-05-13 2025-06-10 2025-07-08 2025-08-12 2025-09-09

Le deuxième mardi de chaque mois, de 17h à 18h15, des lectrices et lecteurs

viennent présenter leur(s) coup(s) de cœur littéraires autour d’une table

ronde. Ouvert à tou(te)s sans obligation de prendre la parole !

Bibliothèque Médiathèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82

English : Bouquine & Papote

On the second Tuesday of each month, from 5 to 6:15 pm, readers

present their literary favorites at a round-table discussion

round-table discussion. Open to all, with no obligation to speak!

German : Bouquine & Papote

Jeden zweiten Dienstag im Monat, von 17:00 bis 18:15 Uhr, lesen Leserinnen und Leser

kommen, um ihre literarischen Favoriten an einem Tisch vorzustellen

in einer Diskussionsrunde vor. Jeder kann mitmachen, es besteht keine Verpflichtung, das Wort zu ergreifen!

Italiano :

Il secondo martedì di ogni mese, dalle 17.00 alle 18.15, i lettori si riuniscono e presentano i loro beniamini letterari in una tavola rotonda

presentano i loro beniamini letterari in una tavola rotonda

tavola rotonda. Aperta a tutti, senza obbligo di parola!

Espanol : Bouquine & Papote

El segundo martes de cada mes, de 17.00 a 18.15 horas, los lectores se reúnen

presentan sus favoritos literarios en una mesa redonda

mesa redonda. Abierta a todos, ¡sin obligación de intervenir!

