Bouquins câlins Bibliothèque Centre René Cassin Petit-Mars

Bouquins câlins Bibliothèque Centre René Cassin Petit-Mars samedi 4 octobre 2025.

Bouquins câlins Samedi 4 octobre, 09h15 Bibliothèque Centre René Cassin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T09:15:00 – 2025-10-04T10:00:00

Fin : 2025-10-04T09:15:00 – 2025-10-04T10:00:00

Lecture aux tout-petits, dans le cadre d’un café associatif.

Venez écouter quelques histoires avec votre enfant, petits-enfants, ou ceux que vous gardez d’ailleurs. Laissez-les piocher, regarder, observer et lire avec eux d’autres histoires.

Un temps autour des livres, mais surtout un temps de rencontre simple et convivial pour échanger. Café, thé et jus de fruits offerts !

Bibliothèque Centre René Cassin 5 rue du stade 44390 PETIT MARS Petit-Mars 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251126796 https://www.bibliotheques.cceg.fr/petit-mars https://www.facebook.com/profile.php?id=100023557969546

Lecture aux tout-petits, dans le cadre d’un café associatif.

Libre de droit