Bouquins gourmands Salle des fêtes Saint-Nazaire-sur-Charente

Salle des fêtes 8 rue du Bourg Saint-Nazaire-sur-Charente Charente-Maritime

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 18:00:00

2025-11-08

Bouquins Gourmands c’est bien plus qu’un salon du livre. C’est une invitation à la découverte, à la gourmandise et au partage dans une ambiance conviviale.

Salle des fêtes 8 rue du Bourg Saint-Nazaire-sur-Charente 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 81 72 bibliotheque@stnazairesurcharente.fr

English : Book and food fair

Bouquins Gourmands is much more than a book fair. It is an invitation to discover, indulge, and share in a friendly atmosphere.

German : Buch- und Delikatessenmesse

Bouquins Gourmands ist viel mehr als nur eine Buchmesse. Es ist eine Einladung zum Entdecken, Genießen und Teilen in einer geselligen Atmosphäre.

Italiano :

Bouquins Gourmands è molto più di una fiera del libro. È un invito a scoprire, gustare e condividere in un’atmosfera amichevole.

Espanol :

Bouquins Gourmands es mucho más que una feria del libro. Es una invitación a descubrir, disfrutar y compartir en un ambiente agradable.

