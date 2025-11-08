Bouquins gourmands Salle des fêtes Saint-Nazaire-sur-Charente
Bouquins gourmands Salle des fêtes Saint-Nazaire-sur-Charente samedi 8 novembre 2025.
Bouquins gourmands
Salle des fêtes 8 rue du Bourg Saint-Nazaire-sur-Charente Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-08 18:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Bouquins Gourmands c’est bien plus qu’un salon du livre. C’est une invitation à la découverte, à la gourmandise et au partage dans une ambiance conviviale.
.
Salle des fêtes 8 rue du Bourg Saint-Nazaire-sur-Charente 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 81 72 bibliotheque@stnazairesurcharente.fr
English : Book and food fair
Bouquins Gourmands is much more than a book fair. It is an invitation to discover, indulge, and share in a friendly atmosphere.
German : Buch- und Delikatessenmesse
Bouquins Gourmands ist viel mehr als nur eine Buchmesse. Es ist eine Einladung zum Entdecken, Genießen und Teilen in einer geselligen Atmosphäre.
Italiano :
Bouquins Gourmands è molto più di una fiera del libro. È un invito a scoprire, gustare e condividere in un’atmosfera amichevole.
Espanol :
Bouquins Gourmands es mucho más que una feria del libro. Es una invitación a descubrir, disfrutar y compartir en un ambiente agradable.
L’événement Bouquins gourmands Saint-Nazaire-sur-Charente a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan