Bouquins Gourmands Salle de fêtes Saint-Nazaire-sur-Charente Samedi 8 novembre, 10h00 Gratuit

Marché du livre

Ce salon met à l’honneur la littérature et les plaisirs de la table, en réunissant auteurs ainsi que producteurs et artisans locaux autour d’une même passion, celle du gout, du partage et du savoir faire.

Début : 2025-11-08T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-08T18:00:00.000+01:00

bibliotheque@stnazairesurcharente.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100089324141157 05.46.84.81.72

Salle de fêtes 8 rue du Bourg 17780 Saint-Nazaire-sur-Charente Saint-Nazaire-sur-Charente 17780 Charente-Maritime