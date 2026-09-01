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AGENDA · Bourail

Bourail Manga Cinéma de Bourail Bourail

samedi 12 septembre 2026 · Cinéma de Bourail · Bourail

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Cinéma de Bourail
Adresse
BP 922
Ville
98870 Bourail
Département
Nouvelle-Calédonie
Tarif

Bourail

Bourail Manga

Cinéma de Bourail BP 922 Bourail Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Le Bourail Manga vous invite à vivre une journée aux couleurs du Japon. Concours, cosplay, dessin, ateliers créatifs, projections d’animés et restauration japonaise rythmeront cet événement convivial, familial et culturel, ouvert à tous les publics.
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Cinéma de Bourail BP 922 Bourail 98870 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 44.10.80  dacbourail@gmail.com

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English : Bourail Manga Festival

Bourail Manga invites you to experience a day filled with the colors and spirit of Japan. Competitions, cosplay, drawing, creative workshops, anime screenings and Japanese food will bring this friendly, family-oriented and cultural event to life, welcoming audiences of all ages.

L’événement Bourail Manga Bourail a été mis à jour le 2026-08-29 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie