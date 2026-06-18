Mouthe

Bourbier entre Parenthèse

Salle des fêtes Mouthe Doubs

Tarif : 80 – 80 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 12:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-06

On aurait pu faire un simple repas.

Mais franchement… c’était pas très drôle.

Alors on a imaginé une énorme tablée, du vin, une ambiance qui sent les fins d’été, des gens qui trinquent, qui mangent, qui rigolent fort… et une bonne excuse pour remettre une tournée.

Bienvenue à la première édition de (Bourbier) entre Parenthèse.

⚠️ PS Pour venir faire la fête, récupérez vos bracelets chez nos partenaires avant le jour J. Sans bracelet, pas de banquet. On vous envoie les infos bientôt ! ⚠️

Infos pratiques

Dress code Rouge bordeaux et blanc. Pour cette première édition, le rouge bordeaux et le blanc seront à l’honneur autour de la table. Chemise, robe, foulard, détail ou tenue complète chacun l’interprète à sa manière. L’idée ? Une grande tablée vivante, élégante et un peu désordonnée… comme on les aime.

Animations Tout au long de la journée, plusieurs animations viendront faire bouger le banquet comme il se doit. Ambiance musicale, moments de camaraderie, surprises seront au rendez-vous pour faire de ce banquet une expérience inoubliable.

Réservation en ligne uniquement > retrait des bracelets avant le jour J chez les commerçants partenaires

Événement réservé aux personnes majeures

Places limitées .

Salle des fêtes Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Bourbier entre Parenthèse

L’événement Bourbier entre Parenthèse Mouthe a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS