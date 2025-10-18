Bourbon Dudes Médiathèque Valery-Larbaud Vichy

Bourbon Dudes Médiathèque Valery-Larbaud Vichy samedi 18 octobre 2025.

Bourbon Dudes

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier

Début : 2025-10-18 18:00:00

fin : 2025-10-18 19:00:00

2025-10-18

Projection du film Arthur Cravan, une vie à corps perdu suivie d’une rencontre avec le réalisateur Rémy Ricordeau

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50 mediatheque@ville-vichy.fr

English :

Screening of the film Arthur Cravan, une vie à corps perdu followed by a meeting with director Rémy Ricordeau

German :

Vorführung des Films Arthur Cravan, une vie à corps perdu mit anschließendem Treffen mit dem Regisseur Rémy Ricordeau

Italiano :

Proiezione del film Arthur Cravan, une vie à corps perdu seguita da un incontro con il regista Rémy Ricordeau

Espanol :

Proyección de la película Arthur Cravan, une vie à corps perdu seguida de un coloquio con el director Rémy Ricordeau

L’événement Bourbon Dudes Vichy a été mis à jour le 2025-08-27 par Vichy Destinations