Bourbon Dudes Médiathèque Valery-Larbaud Vichy

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier
Début : 2025-10-18 18:00:00
fin : 2025-10-18 19:00:00
2025-10-18
Projection du film Arthur Cravan, une vie à corps perdu suivie d’une rencontre avec le réalisateur Rémy Ricordeau
Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50 mediatheque@ville-vichy.fr
English :
Screening of the film Arthur Cravan, une vie à corps perdu followed by a meeting with director Rémy Ricordeau
German :
Vorführung des Films Arthur Cravan, une vie à corps perdu mit anschließendem Treffen mit dem Regisseur Rémy Ricordeau
Italiano :
Proiezione del film Arthur Cravan, une vie à corps perdu seguita da un incontro con il regista Rémy Ricordeau
Espanol :
Proyección de la película Arthur Cravan, une vie à corps perdu seguida de un coloquio con el director Rémy Ricordeau
