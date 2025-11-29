Bourbon Street en Concert Espace Noriac Limoges

Bourbon Street en Concert

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Estampillé Folk-blues , leur répertoire de reprises et de compositions en anglais a des influences tournant autour du Mississippi. Au blues des créateurs tels que Robert Johnson, Charley Patton, ils associent également le savoir faire d’héritiers du blues tels que John Hammond, Ry Cooder, Corey Harris, John Mooney, …. La présence des guitares acoustiques et électriques, du dobro et de l’harmonica, associée à la voix, nous emmène du country blues des origines au Chicago Blues d’avant-guerre, jusqu’à des influences Nouvelle-Orléans . .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 67 61 02 bourbonstreet@neuf.fr

