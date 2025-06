Bourdainville fête l’été le 28 juin! Bourdainville 28 juin 2025 17:00

Seine-Maritime

Bourdainville fête l'été le 28 juin! route de la vallée Bourdainville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : 2025-06-28 17:00:00

Début : 2025-06-28 17:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

L’été est là et avec lui, une ambiance festive et conviviale s’empare de Bourdainville

le samedi 28 juin, à partir de 17h, petits et grands sont attendus dans la salle des fêtes pur célébrer la Fête de l’Eté, organisée par l’association Bourdainville en Fête.

Au programme:

-marché artisanal avec des créations de nos artisans locaux

-structure gonflable pour les enfants

-Battle Archery: un jeu d’adresse et de fun

-maquillage: trensformez les plus jeunes en super héros, princesse ou animaux colorés

-tombola: de nombreux lots à gagner, dont une nuit au Mnaoir de Fumechon et un appareil senseo

-concert à 21h: ambiance musicale garantie avec le duo Christal et Tom qui mettront le feu à la scène

Restauration sur place pour combler les petites et grandes faims

route de la vallée

Bourdainville 76760 Seine-Maritime Normandie +33 6 49 70 55 87 bourdainvilleenfete@gmail.com

English : Bourdainville fête l’été le 28 juin!

Summer is here, and with it a festive and convivial atmosphere in Bourdainville

on Saturday June 28, from 5pm, young and old alike are invited to the village hall to celebrate the Summer Festival, organized by the Bourdainville en Fête association.

The program includes

-craft market with creations by local artisans

-inflatable structure for children

-Battle Archery: a game of skill and fun

-make-up: transform youngsters into superheroes, princesses or colorful animals

-raffle: lots of prizes to be won, including a night at the Mnaoir de Fumechon and a senseo machine

-concert at 9 p.m.: musical ambience guaranteed with the duo Christal et Tom, who will set the stage alight

On-site catering to satisfy both small and large appetites

German :

Der Sommer ist da und mit ihm kommt eine festliche und gesellige Stimmung in Bourdainville auf

am Samstag, den 28. Juni, ab 17 Uhr, werden Groß und Klein in der Festhalle erwartet, um das Sommerfest zu feiern, das von der Vereinigung Bourdainville en Fête organisiert wird.

Auf dem Programm steht:

-kunsthandwerkermarkt mit Kreationen unserer lokalen Handwerker

-hüpfburg für die Kinder

-Battle Archery: ein Geschicklichkeitsspiel mit Spaßfaktor

-schminken: Verwandeln Sie die Kleinsten in Superhelden, Prinzessinnen oder bunte Tiere

-tombola: Es gibt viele Preise zu gewinnen, darunter eine Übernachtung im Mnaoir de Fumechon und ein Senseo-Gerät

-konzert um 21 Uhr: Musikalische Unterhaltung mit dem Duo Christal und Tom, das die Bühne zum Kochen bringen wird

Essen und Trinken für den kleinen und großen Hunger

Italiano :

È arrivata l’estate e con essa un’atmosfera di festa e amicizia a Bourdainville

sabato 28 giugno, a partire dalle 17.00, grandi e piccini sono invitati nella sala del villaggio per celebrare la Festa d’Estate, organizzata dall’associazione Bourdainville en Fête.

Il programma prevede

-mercatino dell’artigianato con le creazioni dei nostri artigiani locali

-struttura gonfiabile per bambini

-Tiro con l’arco: un gioco di abilità e divertimento

-pittura del viso: trasformate i vostri piccoli in supereroi, principesse o animali colorati

-tombola: tanti premi in palio, tra cui una notte al Mnaoir de Fumechon e una senseo machine

-concerto alle 21.00: atmosfera musicale garantita con il duo Christal et Tom che infiammerà la scena

Ristorazione in loco per soddisfare piccoli e grandi appetiti

Espanol :

Llega el verano y con él un ambiente festivo y acogedor en Bourdainville

el sábado 28 de junio, a partir de las 17.00 horas, grandes y pequeños están invitados al salón del pueblo para celebrar la Fiesta del Verano, organizada por la asociación Bourdainville en Fête.

El programa incluye

-mercado de artesanía con creaciones de nuestros artesanos locales

-estructura hinchable para niños

-Tiro con arco de batalla: un juego de habilidad y diversión

-pintacaras: transforma a tus pequeños en superhéroes, princesas o animales de colores

-tómbola: muchos premios para ganar, entre ellos una noche en el Mnaoir de Fumechon y una máquina senseo

-concierto a las 21:00: ambiente musical garantizado con el dúo Christal et Tom, que animará el escenario

Catering in situ para pequeños y grandes apetitos

