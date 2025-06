Bourdalat en Fête Bourdalat 3 juillet 2025 07:00

Landes

Bourdalat en Fête Bourdalat Landes

Tarif : 23 – 23 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-03

L’envie de faire la fête est forte à Bourdalat alors c’est parti pour 4 jours d’ambiance avec concours de belote, Paëlla, bals, une randonnée pédestre (10km), Olympiades, soirée Bodega, messe et gros repas le dimanche.

L’envie de faire la fête est forte à Bourdalat alors c’est parti pour 4 jours d’ambiance !

On commence avec concours de belote le jeudi à 21h.

Vendredi à 20h30, on déguste la Paëlla avant de se déhancher au bal disco.

Samedi matin on se met en jambe avec une randonnée pédestre de 10km à 9h30. On retour de la marche on prend des forces avec le repas de la chasse à 12h puis on s’illustre à partir de 16h30 aux Olympiades ! Pour bien terminer la journée, direction la soirée Bodega animée par « Pitchouri band » à 20h30 et le bal dès 23h.

Dimanche, on se recueille à 10h30 lors de la messe, puis clôture les fêtes par un bon gueuleton « Tête de veau » à 12h.

Pensez à vous inscrire ! .

Bourdalat 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 60 28 26

English : Bourdalat en Fête

The desire to party is strong in Bourdalat, so it’s off to 4 days of fun, with a belote competition, Paëlla, dances, a hike (10km), Olympiads, a Bodega evening, mass and a big meal on Sunday.

German : Bourdalat en Fête

Die Lust am Feiern ist in Bourdalat groß, also geht es los mit vier Tagen voller Stimmung mit Belote-Wettbewerben, Paella, Bällen, einer Wanderung (10km), Olympiaden, Bodega-Abend, Messe und einem großen Essen am Sonntag.

Italiano :

La voglia di festeggiare è forte a Bourdalat, quindi si parte per 4 giorni di divertimento con una gara di belote, Paëlla, balli, una camminata di 10 km, Olimpiadi, una serata Bodega, la messa e un grande pranzo la domenica.

Espanol : Bourdalat en Fête

Las ganas de fiesta son fuertes en Bourdalat, así que se abren 4 días de diversión con un concurso de belote, Paëlla, bailes, una marcha de 10 km, Olimpiadas, una noche de Bodega, misa y una gran comida el domingo.

L’événement Bourdalat en Fête Bourdalat a été mis à jour le 2025-06-17 par OT Landes d’Armagnac