Bourdalat

Bourdalat en Fête

Bourdalat Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 21:00:00

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02 2026-07-10

L’envie de faire la fête est forte à Bourdalat alors c’est parti pour 4 jours d’ambiance avec concours de belote, Tapas, bals, une randonnée pédestre (10km), Olympiades, soirée Bodega, messe et gros repas le dimanche.

L’envie de faire la fête est forte à Bourdalat alors c’est parti pour 4 jours d’ambiance !

Petit avant-goût le Jeudi 2 avec un concours de belote à 21h.

Place aux choses sérieuses dès Vendredi 10 à 20h pour la soirée Tapas avant de se déhancher au bal disco à partir de 23h.

Samedi matin on se met en jambe avec une randonnée pédestre de 10km à 9h30. On retour de la marche on prend des forces avec le repas de la chasse (sur inscription) à 12h30 puis on s’illustre à partir de 16h30 aux Olympiades ! Après un temps de recueil à la messe de 19h, direction la soirée Bodega animée par Le Brass’rie à 20h30 et le bal dès 23h.

Dimanche, on clôture les fêtes par un bon gueuleton Tête de veau (sur inscription) à 12h.

Pensez à vous inscrire ! .

Bourdalat 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 60 28 26

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English : Bourdalat en Fête

The urge to party is strong in Bourdalat, so let’s kick off four days of fun with a belote tournament, tapas, dances, a 10-km hike, Olympic Games, a Bodega night, Mass, and a big meal on Sunday.

L’événement Bourdalat en Fête Bourdalat a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Landes d’Armagnac