Bourdeaux Fried Chicken Le P’tit Roubion Bourdeaux

Le P’tit Roubion 1 Place de Grand Quai Bourdeaux Drôme
Début : 2025-12-04 18:00:00
fin : 2025-12-11
2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18
Le P’tit Roubin se transforme en palais du poulet pané frit chaque jeudi. le KFC n’a qu’ bien se tenir, notre cuistot Yaya prépare sa marinade secrète et ses fameux falafels
Le P’tit Roubion 1 Place de Grand Quai Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 71 53 89 88 admin@leptitroubion.fr
English :
P’tit Roubin transforms itself into a palace of fried breaded chicken every Thursday. KFC has its work cut out for it, as our chef Yaya prepares his secret marinade and famous falafels
German :
Das P’tit Roubin verwandelt sich jeden Donnerstag in einen Palast mit paniertem, frittiertem Hühnchen. Der KFC muss sich nicht verstecken, denn unser Koch Yaya bereitet seine geheime Marinade und seine berühmten Falafel zu
Italiano :
Il P’tit Roubin si trasforma ogni giovedì in un palazzo di pollo impanato e fritto. KFC ha il suo bel da fare, perché il nostro chef Yaya prepara la sua marinata segreta e i suoi famosi falafel
Espanol :
P’tit Roubin se transforma cada jueves en un palacio del pollo empanado frito. KFC tiene mucho trabajo, ya que nuestro chef Yaya prepara su adobo secreto y sus famosos falafels
