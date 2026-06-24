Bourdonner en Bourbonnais 4.0 Monestier
Bourdonner en Bourbonnais 4.0 Monestier samedi 15 août 2026.
Monestier
Bourdonner en Bourbonnais 4.0
Plan d’eau Monestier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Bourdonner en bourbonnais revient cette année encore pour vous fasciner avec des scènes fictives féeriques et spectaculaires. 1000 drones à effets pyrotechniques s’élèveront dans le ciel afin de vous transporter dans une représentation hors du temps.
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Plan d’eau Monestier 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 61 91 mairie-monestier@orange.fr
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English :
Bourdonner en Bourbonnais returns once again this year to captivate you with magical and spectacular fictional scenes. 1,000 drones with pyrotechnic effects will light up the sky, transporting you to a timeless spectacle.
L’événement Bourdonner en Bourbonnais 4.0 Monestier a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Val de Sioule
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