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Bourdonner en Bourbonnais 4.0 Monestier

Bourdonner en Bourbonnais 4.0 Monestier samedi 15 août 2026.

Adresse
Plan d'eau
Ville
03140 Monestier
Département
Allier
Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Tarif

Monestier

Bourdonner en Bourbonnais 4.0

Plan d’eau Monestier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Bourdonner en bourbonnais revient cette année encore pour vous fasciner avec des scènes fictives féeriques et spectaculaires. 1000 drones à effets pyrotechniques s’élèveront dans le ciel afin de vous transporter dans une représentation hors du temps.
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Plan d’eau Monestier 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 61 91  mairie-monestier@orange.fr

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English :

Bourdonner en Bourbonnais returns once again this year to captivate you with magical and spectacular fictional scenes. 1,000 drones with pyrotechnic effects will light up the sky, transporting you to a timeless spectacle.

L’événement Bourdonner en Bourbonnais 4.0 Monestier a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Val de Sioule

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