Monestier

Bourdonner en Bourbonnais 4.0

Plan d’eau Monestier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Bourdonner en bourbonnais revient cette année encore pour vous fasciner avec des scènes fictives féeriques et spectaculaires. 1000 drones à effets pyrotechniques s’élèveront dans le ciel afin de vous transporter dans une représentation hors du temps.

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Plan d’eau Monestier 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 61 91 mairie-monestier@orange.fr

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English :

Bourdonner en Bourbonnais returns once again this year to captivate you with magical and spectacular fictional scenes. 1,000 drones with pyrotechnic effects will light up the sky, transporting you to a timeless spectacle.

L’événement Bourdonner en Bourbonnais 4.0 Monestier a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Val de Sioule