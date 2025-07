Bourdonner en Bourbonnais Chapeau

Bourdonner en Bourbonnais Chapeau samedi 19 juillet 2025.

Bourdonner en Bourbonnais

Plan d’eau de Pré Verne Chapeau Allier

Le festival Bourdonner en Bourbonnais revient cet été. Et avec un tout nouveau spectacle ! Plus de 500 drones et des feux d’artifice joueront dans le ciel des scènes grandioses et féériques.

Plan d’eau de Pré Verne Chapeau 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 40 03 contact@allier.fr

English :

The Bourdonner en Bourbonnais festival returns this summer. And with a brand new show! More than 500 drones and fireworks will set the sky ablaze with grandiose, magical scenes.

German :

Das Festival Bourdonner en Bourbonnais kehrt diesen Sommer zurück. Und zwar mit einer völlig neuen Show! Mehr als 500 Drohnen und Feuerwerkskörper werden am Himmel grandiose und märchenhafte Szenen spielen.

Italiano :

Il festival Bourdonner en Bourbonnais torna quest’estate. E con uno spettacolo tutto nuovo! Più di 500 droni e fuochi d’artificio incendieranno il cielo con scene grandiose e magiche.

Espanol :

El festival Bourdonner en Bourbonnais vuelve este verano. Y con un espectáculo inédito Más de 500 drones y fuegos artificiales iluminarán el cielo con escenas grandiosas y mágicas.

