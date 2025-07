Bourdonner en Bourbonnais (Pierrefitte-sur-Loire) Pierrefitte-sur-Loire

Plan d’eau « Le Bassin » Pierrefitte-sur-Loire Allier

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Mêlant 500 drones lumineux et des feux d’artifices, ce show d’une vingtaine de minutes, illuminera le ciel du Bourbonnais.



En cas d’intempéries, spectacle reporté au dimanche.



Plus d’informations sur festivaldrones.allier.fr

Plan d’eau « Le Bassin » Pierrefitte-sur-Loire 03470 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 40 03 contact@allier.fr

English :

Combining 500 drones of light and fireworks, this 20-minute show will light up the Bourbonnais skies.



In the event of bad weather, show postponed to Sunday.



Further information on festivalaldrones.allier.fr

German :

Mit einer Mischung aus 500 leuchtenden Drohnen und Feuerwerk wird diese etwa 20-minütige Show den Himmel über dem Bourbonnais erleuchten.



Bei schlechtem Wetter wird die Show auf Sonntag verschoben.



Weitere Informationen unter festivaldrones.allier.fr

Italiano :

Combinando 500 droni luminosi e fuochi d’artificio, questo spettacolo di venti minuti illuminerà i cieli della regione di Bourbonnais.



In caso di maltempo, lo spettacolo sarà rinviato a domenica.



Maggiori informazioni su festivalaldrones.allier.fr

Espanol :

Combinando 500 drones de luz y fuegos artificiales, este espectáculo de veinte minutos iluminará el cielo de la región de Bourbonnais.



En caso de mal tiempo, el espectáculo se aplazará al domingo.



Más información en festivalaldrones.allier.fr

