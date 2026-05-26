Bourg en Fête Rue du Général de Gaulle Ploudaniel
Bourg en Fête Rue du Général de Gaulle Ploudaniel samedi 27 juin 2026.
Ploudaniel
Bourg en Fête
Rue du Général de Gaulle Place du Bourg Ploudaniel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Bourg en fête à Ploudaniel vous invite à vivre une journée festive et conviviale au cœur de la commune. Entre animations populaires, moments gourmands et ambiance musicale, petits et grands trouveront de quoi profiter pleinement de cette fête estivale.
Au programme concours de pétanque, course cycliste, repas moules-frites, bal populaire et feu d’artifice. Une belle occasion de découvrir Ploudaniel autrement, dans une atmosphère chaleureuse et authentique, et de partager un moment inoubliable en famille ou entre amis. .
Rue du Général de Gaulle Place du Bourg Ploudaniel 29260 Finistère Bretagne +33 6 64 69 59 49
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English :
L’événement Bourg en Fête Ploudaniel a été mis à jour le 2026-05-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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