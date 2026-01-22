Bourg en mouvement Maroué Rue Gaston de la Guérande Lamballe-Armor

Bourg en mouvement Maroué

Rue Gaston de la Guérande Maroué Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17 17:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Un temps pour échanger, partager et jouer entre habitant-es, en famille, seul-e, entre ami.es !

14h -15h30 jeux de société

15h30 Goûter offert

16h -17h Panier des savoirs, customisation de t-shirt Cricut

Sur inscription. .

Rue Gaston de la Guérande Maroué Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bourg en mouvement Maroué Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor