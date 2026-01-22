Bourg en mouvement Meslin Meslin Lamballe-Armor

Bourg en mouvement Meslin

Meslin 11 Allée des Loisirs Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17 18:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Un temps pour échanger, partager et jouer entre habitant-es, en famille, seul-e, entre ami.es !

14h -16h jeux de société

16h Goûter offert

16h30 -18h Panier des savoirs, création de bijoux

Sur inscription. .

Meslin 11 Allée des Loisirs Lamballe-Armor 22400 Côtes-d'Armor Bretagne

