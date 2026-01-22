Bourg en mouvement Meslin Meslin Lamballe-Armor

Meslin 11 Allée des Loisirs Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-17 14:00:00
fin : 2026-02-17 18:00:00

2026-02-17

Un temps pour échanger, partager et jouer entre habitant-es, en famille, seul-e, entre ami.es !
14h -16h jeux de société
16h Goûter offert
16h30 -18h Panier des savoirs, création de bijoux
Meslin 11 Allée des Loisirs Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne  

