Bourg en mouvement Meslin Meslin Lamballe-Armor
Bourg en mouvement Meslin Meslin Lamballe-Armor mardi 17 février 2026.
Bourg en mouvement Meslin
Meslin 11 Allée des Loisirs Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 14:00:00
fin : 2026-02-17 18:00:00
Date(s) :
2026-02-17
Un temps pour échanger, partager et jouer entre habitant-es, en famille, seul-e, entre ami.es !
14h -16h jeux de société
16h Goûter offert
16h30 -18h Panier des savoirs, création de bijoux
Sur inscription. .
Meslin 11 Allée des Loisirs Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bourg en mouvement Meslin Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor